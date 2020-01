Stiri pe aceeasi tema

- Mercurul termometrelor a urcat pana la 19 grade Celsius intr-un mic oras din vestul Norvegiei. Este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata, in luna ianuarie, in aceasta tara scandinava.

- Sunndalsora, un mic oras din vestul Norvegiei, a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, citat de Agerpres.Mercurul termometrelor a urcat la 19 grade Celsius, recordul anterior fiind de…

- Avem cele mai calduroase zile de decembrie din ultimii ani, datorita unui val de caldura ce vine din Africa. Temperaturile sunt cu mult peste normalul perioadei. In loc de 2 pana la 6 grade, au existat zone in care s-au inregistrat chiar și cu 14 grade mai mult. Cel mai cald a fost in Buzau, unde s-au…

- Cea mai scazuta temperatura la nivel național de pana acum, in acest sezon, s-a inregistrat in noaptea de marți spre miercuri la Miercurea Ciuc, unde mercurul termometrelor a aratat minus 15,1 grade Celsius, anunța Agerpres.La Miercurea Ciuc s-a inregistrat cea mai scazuta temperatura din acest sezon,…

- Potrivit departamentului de sanatate din Lvov, 533 de persoane s-au prezentat la unitatile spitalicesti dupa ce au alunecat pe strazi in weekend.Temperatura a coborat brusc sub zero grade Celsius, sambata, in vestul Ucrainei, dupa ce cu o noapte inainte plouase, ceea ce a facut ca strazile…

- O echipa internationala de oameni de stiinta a identificat o femeie care prezinta o mutatie genetica rara ce o protejeaza de declansarea simptomelor asociate bolii Alzheimer, relateaza luni Press Association. Cercetatorii sustin ca gena ar putea fi utilizata in dezvoltarea interventiilor…

- Mai este doar un pas pana cand mașinile electrice vor fi accesibile și vor deveni o prezența obișnuita pe strazi, in timp ce mașinile pe motorina și pe benzina vor deveni istorie. Cercetatorii au anunțat o descoperire care va face revoluție in industria auto. Îngrijorarile legate de…