Taxiul pentru persoanele în scaun rulant supraviețuiește din donații Taxiul din Targu Jiu pentru persoanele in scaun rulant supraviețuiește de la o luna la alta ca urmare a donațiilor. In luna iunie s-a terminat finanțarea din fonduri europene in baza careia a fost inființat acest serviciu de transport cu destinație speciala. Sunt zeci de persoane in scaun rulant care nu au mijloace de transport adaptate. A fost și motivul pentru care Asociația „Servim Comunitatea" din Targu Jiu a decis sa inființeze serviciul de taxi adaptat pentru persoanele imobilizate in scaunul rulant. Acestea pot apela la taxiul respectiv fara sa achite vreo taxa.

