Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie, pentru prima data dupa 1917. Sarbatorit pana acum pe 7 ianuarie, dupa calendariul iulian pe care-l folosește și Rusia, schimbarea s-a produs in contextul in care, pe fondul invaziei rusești, ucrainenii incearca tot mai mult sa se delimiteze de vecinii…

- Dupa Gheboasa și Dorian Popa, o alta „vedeta“ cu mii de urmaritori printre copii și adolescenți a devenit subiect de știre dupa ce a intrat in atenția poliției. Este vorba despre trapperul cunoscut in mediul online sub pseudonimul Yakki (19 ani), care și-a rupt in bataie prietena.

- Guvernul PSD-PNL doreste sa amane din nou plata indemnizatiilor pentru urmasii romanilor expulzati, susține deputatul AUR, Dan Tanasa. Intr-un comunicat remis Agerpres, parlamentarul spune: „Cu profunda dezamagire si indignare, aduc in atentia publicului o situatie grava ce priveste urmasii romanilor…

- Claudia Patrașcanu susține ca a fost ajutata de fosta amanta a lui Gabi Badalau, la procesul de divorț și de custodie a copiilor pe care l-a avut cu fostul om de afaceri. Nu i-a dat numele femeii, insa a spus ca e o persoana cunoscuta. Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit in anul 2015,…

- Avionul Spartan din dotarea MApN, care urma sa aduca de la Cairo inca un grup de romani din Gaza, n-a mai putut decola, piloții anunțand ca au descoperit o defecțiune. ”Cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent din Fasia Gaza vor porni spre Romania, prin intermediul unui zbor realizat…

- Smiley a dat, la propriu, in mintea copiilor. Artistul le-a facut o surpriza copiilor de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 9 din Brașov. I-a vizitat pe micuți, s-a jucat cu ei, a dansat, a cantat, a facut inviorarea de dimineața, iar copiii i-au adresat chiar și intrebari. Acțiunea a facut parte…

- Regina Rania a Iordaniei a acuzat liderii occidentali de un "dublu standard evident" pentru ca nu au condamnat moartea civililor sub bombardamentele israeliene din Gaza, in timp ce razboiul Israelului impotriva Hamas amenința sa destabilizeze relațiile dintre SUA și liderii arabi.