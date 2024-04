O femeie a fost atacata cu un cutit in Centrul Vechi al Capitalei de catre un barbat in varsta de 74 de ani, ea reusind sa scape cu viata dupa ce s-a refugiat intr-un magazin. Procurorii sustin ca a fost vorba de un atac la intamplare. „In data de 23.04.2024, in jurul orei 17,16, aflandu-se pe o strada din municipiul Bucuresti, Sector 3, inculpatul (un barbat in varsta de 74 de ani) a atacat-o cu un cutit pe persoana vatamata (o femeie in varsta 57 de ani) provocandu-i o plaga injunghiata in zona abdominala. Victima a fugit si s-a refugiat in interiorul unui magazin din apropiere, iar inculpatul…