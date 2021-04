Tată şi fiu, condamnaţi pentru evaziune fiscală Instantele din Craiova au condmnat definitiv doi barbati din Cosoveni, tata si fiu, deferiti justitiei pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Ambii au primit cate trei ani si doua luni de inchisoare cu executare. Cei doi au fost acuzati ca au inregistrat in evidențele contabile ale unei societați nu mai putin de 929 facturi fiscale provenind de la 26 de furnizori fictivi. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la peste 600.000 de lei. Procurorii doljeni au stabilit ca cei doi inculpati s-au ocupat de activitatea firmei, care a fost infiintata in februarie 2013. Firma a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

