O femeie din Sebeș, fost administrator al unei societați comerciale din Municipiu, a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala. Aceasta administra o firma care colecta fier vechi. Faptele au avut loc in perioada ianuarie 2012 – martie 2015. In total, in dosar au fost judecați 14 inculpați, dintre care doi […] The post Evaziune fiscala uriașa, din afaceri cu fier vechi, la Sebeș. O femeie de 57 de ani a fost condamnata la inchisoare cu executare first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .