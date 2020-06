Stiri pe aceeasi tema

- TAROM reia, de astazi, cursele Bucuresti – Londra si returi pentru cetatenii care vor sa se intoarca in tara de origine, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a companiei. De la Londra vor fi acceptati doar cetatenii romani care doresc repatrierea, iar de la Bucuresti vor fi acceptati…

- Compania Naționala de Transport Aerian TAROM a anunțat ca incepand din luna iulie va introduce noi rute interne, care sa activeze restartarea turismului romanesc. Municipiile Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara vor fi conectate cu Marea Neagra prin intermediul noilor curse interne. In ceea ce privește…

- Liga Naționala de baschet s-a intrerupt definitiv in acest an, ca urmare a pandemiei de coronavirus, iar titlurile de campioana nu au fost acordate nici la masculin, nici la feminin. Prin urmare, una dintre deciziile importante care ar mai trebui luate intr-un viitor apropiat este cea a echipelor care…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor in varsta sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, compania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor. Kaufland Romania va asigura livrarea gratuita, cu plata…

- Tabloul de zbor al Aeroportului Iasi s-a inrosit: foarte multe curse anulate, atat la sosiri, cat si la plecari. Din cele cinci curse zilnice spre Bucuresti au ramas operationale trei, doua ale TAROM si una a Blue Air. TAROM a mai anulat cursele spre Timisoara si Cluj-Napoca. In plus nici astazi nu…