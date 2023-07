Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului Municipal Campina. In acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. „La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 2,00, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina au fost sesizati prin apel 112 de catre…

- Protocol de colaborare intre cinci instituții publice și Asociația pentru Protecția Animalelor (ADOR) Primaria Municipiului Botoșani, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) – Biroul pentru Protecția Animalelor, Poliția Locala,…

- Unul dintre agresorii adolescentului de 17 ani din Teleorman a fost reținut, aseara, dupa ce s-a predat la poliție. Cel de-al doilea este in continuare cautat. Tanarul de 17 ani, care a fost lovit și injunghiat in spate, este internat in spital, iar starea lui de sanatate este buna. Unul dintre cei…

- O carte bisericeasca veche de peste 185 de ani, despre care se presupune ca ar fi fost furata dintr-un lacas de cult din tara, a fost recuperata de politistii din Caras-Severin in urma unor activitati efectuate in domeniul combaterii traficului cu bunuri de patrimoniu cultural, a informat vineri Inspectoratul…

- Un barbat de 34 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incendiat mai multe recipiente pentru colectarea deseurilor din municipiul Carei, informeaza miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare."Politistii careieni din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, impreuna cu…

- Politistii si inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi totale in valoare de peste 50.000 de lei pentru nereguli descoperite la un adapost pentru cainii fara stapan din municipiul Galati, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- MUNCA PATRIOTICA… Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a fost vizat, in perioada ianuarie-martie a acestui an, de o serie de controale venite din partea structurilor centrale ale MAI și IGPR. Cercetarile au vizat, cu precadere, Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) și au venit in contextul in…

- Doi concubini au fost gasiti decedati in apartamentul lor din orasul Negresti Oas, dupa ce s-ar fi intoxicat de la o scurgere de gaze de la centrala termica, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei Negresti-Oas au fost…