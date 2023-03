Țara în care liderul opoziției a fost condamnat la închisoare pentru că l-a numit “hoț” pe premier. Cât va sta după gratii Țara in care liderul opoziției a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru un motiv incredibil pentru lumea civilizata: l-a atacat pe actualul premier și l-a numit ”hoț” intr-un discurs mai vechi de acum trei ani de zile. Instanța din India a decis sa-l condamne pe Rahul Gandhi la doi ani de inchisoare. Țara in care liderul opoziției a fost condamnat la doi ani de inchisoare O instanța inferioara din India l-a condamnat pe liderul opoziției Rahul Gandhi la doi ani de inchisoare sub acuzația de defaimare, pentru un discurs din 2019 in care s-a referit la hoți ca avand numele de familie Modi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției indiene Rahul Gandhi a fost condamnat la doi ani de inchisoare de catre o instanța locala deoarece l-a defaimat pe adversarul sau politic, premierul Narendra Modi, potrivit BBC. El a fost eliberat pe cauțiune timp de 30 de zile și poate face recurs.Gandhi a fost condamnat de instanța…

- Liderul interlop Lucian Boncu, care a planuit asasinarea editorului șef al PRESSALERT, a fost condamnat la 11 ani si 5 luni inchisoare. Decizia luata de Curtea de Apel Timișoara este definitiva .

- Instanța a decis! Matteo Politi a fost condamnat la inchisoare cu executare. Mediul fals din Italia va petrece trei ani si zece luni in spatele gratiilor. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Un pensionar care a sunat de peste 7.000 de ori la serviciile de urgența și le-a vorbit urat operatorilor a fost condamnat la inchisoare, in Anglia. Roger Jackson, de 77 de ani, a petrecut peste 400 de ore, incepand cu septembrie 2020 și pana anul trecut, in apeluri telefonice cu Poliția Sussex și Serviciul…

- Cazul celei mai misterioase crime de la noi din țara revine in atenție dupa ce fostul polițist Cristian Cioaca a incercat, fara succes, sa obțina eliberarea condiționata dupa executarea a doar 9 ani din cei 15 primiți. Judecatorii considera ca Cioaca nu a depus eforturi sa obțina recompense in detenție…

- CONDAMNAT… Instanța a decis condamnarea negreșteanului Narcis Ionuț Z. la doi ani de inchisoare și l-au obligat ca pe perioada detenției sa participe la un program terapeutic derulat in sistemul penitenciar. Mai mult, tanarul nu este la prima abatere de acest gen. In urma cu mai bine de 5 ani, acesta,…

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a omorat un pui de caine. Tribunalul s-a pronunțat in cazul barbatului, care la data de 8 decembrie 2021 a omorat un caine. La acel moment, barbatul, aflat in stare de ebrietate…