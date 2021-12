Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelenada va interzice vanzarea de țigari pentru generațiile viitoare, in contextul in care țara iși propune sa nu mai am niciun fumator pana in 2025, relateaza The Guardian. Cei care au in prezent varsta de 14 ani sau mai mica nu vor putea niciodata sa cumpere tutun in Noua Zeelanda. Din momentul…

- In curand, in Regatul Unit vor fi din ce in ce mai multe puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice. Guvernul spera sa creeze in fiecare an 145.000 de puncte de reincarcare, datorita unei noi legi, care obliga ca noile construcții sau in renovare majora sa instaleze o borna de reincarcare pentru…

- Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri noi reglementari in legislatia muncii, introducand masuri suplimentare de protectie a angajatilor care isi desfasoara activitatea in afara sediilor companiilor, potrivit AP. Noile reglementari sunt un raspuns la tendinta observata pe piata muncii: din ce in ce…

- Un numar de trei studenți din Noua Zeelanda au inființat in urma cu 9 ani o companie din domeniul educației digitale. Aceasta și-a surprins angajații cu o prima de 10.000 dolari neozeelandezi (aproape 6.200 de euro), in semn de mulțumire, informeaza The Guardian . Compania, formata din 53 de angajați,…