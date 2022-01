Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Bihor s-a sinucis pentru ca familia nu a vrut sa ii mai dea bani pentru jocurile de noroc. Un tanar bihorean de 20 ani din comuna Tamaseu, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuintei de rudele sale, chiar inainte de intrarea in Anul Nou. Medicii chemati de […] The post…

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București, vineri, in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant…

- Primaria Capitalei anunta ca sapte linii de transport in comun vor functiona si in noaptea de Revelion, iar de Craciun, autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica. In zilele de 25 si 26 decembrie 2021, precum si pe 1 si 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Judecatorii ieșeni au considerat ca protestatarul #Rezist Cristian Dide este pericol public pentru ca a comandat produse conținand cannabis, din țara și strainatate, pe internet, și a trimis coletele la DIICOT Central și DIICOT Iași, arata judecatorii in motivarea deciziei de arestare dispusa de Tribunalul…

- Deputatul PNL Dumitru Flucuș a semnat lista AUR pentru procedura de suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis. Dan Vilceanu, secretar general al PNL, a declarat ca deputatul va fi exclus din partid. Numele lui Dumitru Flucuș, deputat PNL de Brașov, apare pe lista semnatarilor pentru suspendarea președintelui…

- Polițiștii au tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor. Unul dintre pasageri a fost impuscat, fiind internat in spital. Politia Cluj face cercetari pentru vatamare corporala din culpa si conducere fara permis, dar verifica si modul…

- Un tanar din Arad a murit, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Cluj-Napoca. Poliția a deschis un dosar de cercetare, pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc nefericitul eveniment. Poliția a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, la data de 20 octombrie, in jurul orei…