- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat joi ca "nu este inevitabil" ca Afganistanul sa cada în mâinile talibanilor, într-un discurs dedicat retragerii finale a trupelor americane, potrivit AFP."Nu este inevitabil", a spus el ca raspuns la o întrebare…

- SUA au restituit oficial armatei afgane baza de la Bagram, cea mai mare din Afganistan, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii, citat de AFP. ‘Aerodromul din Bagram a fost predat oficial Ministerului…

- Reprezentanții ONU atrag atenția asupra evoluției ingrijoratoare din Afganistan, unde talibanii cuceresc din ce in mai multe teritorii, pe masura ce trupele straine se retrag din țara, dupa 20 de ani de ocupație. Marți, talibanii au cucerit un important punct de trecere a frontierei din nordul Afganistanului,…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP .Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan,…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti în ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, în contextul în care armata americana a început retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP,…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…