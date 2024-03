Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor in urma atacului de vineri seara de la periferia Moscovei, revendicat de Statul Islamic (SI), a crescut la 143 morti. Comitetul de Ancheta din Rusia a anuntat anterior sambata 115 morti. Anchetatorii au precizat ca au gasit „mai multe cadavre in timp ce curatau daramaturile”, ceea…

- Un atac armat a avut loc, vineri seara, in sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei, anunța The Moscow Times. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși de cel puțin cinci atacatori care purtau costume de camuflaj, potrivit agenției de presa TASS, citata de…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Un atac armat a avut loc, vineri seara, in sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei , anunța The Moscow Times. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși de cel puțin cinci atacatori care purtau costume de camuflaj, potrivit NEXTA. Ce știm despre atacul din…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurari ca Rusia ii va „distruge” pe liderii ucraineni daca se dovedeste ca acestia sunt responsabili de atacul armat asupra unei sali de concert comis, vineri seara, la periferia Moscovei, relateaza AFP. „Daca se stabileste ca este vorba de teroristi ai…

- Ministerul rus de Externe a calificat impuscaturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un atac terorist si a indemnat intreaga comunitate mondiala sa il condamne, transmit agentiile internationale de presa.Potrivit mai multor canale Telegram, cel putin cincisprezece…

- Barbați inarmați in uniforme de lupta au tras focuri de arma intr-o sala de concerte din Moscova, spun agențiile de presa internaționale. Footage of the terrorist attack in Moscow, at Crocus City Hall. I think we all know who’s behind this…. pic.twitter.com/S8dzWdhqUi — Smedley Butler (@MissingAmerica_)…