Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte in jurul orei 01:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar in varsta de 25 de ani a fost deposedat sub amenințarea unei arme, de telefonul mobil pe care il avea asupra sa, de catre mai multe persoane necunoscute in timp ce se afla in parcul din zona…

- Un timisorean care filma cu drona in centrul Timisoarei, fara a detine documentatia ceruta de lege, s-a ales cu dosar penal. A scapat de dosar prin renuntarea la urmarire penala, dar drona i-a fost confiscata prin sentinta judecatoreasca.

- Ieri, 19 mai 2021, polițiștii din Cugir au identificat și reținut trei tineri, de 20, 23 și 26 de ani, toți din Cugir, care sunt banuiți de savarșirea unui furt. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 04 mai 2021, ar fi luat, de pe rafturile unui supermarket din Cugir, mai multe…

- Cautari pe Facebook in cazul unui furt produs intr-o farmacie din centrul Timișoarei. Un tanar neidentificat a profitat de neatenția angajaților și a furat un portofel. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in farmacie.

- O tanara de 17 ani din Brasov si prietenul ei, de 23 de ani, din Olt, au fost retinuti ca principali suspecti in cazul uciderii unui barbat gasit plin de sange, injunghiat in piept, in fata unui bloc din municipiul Brasov, informeaza news.ro . Primele date din ancheta arata ca fata a postat online un…

- Ieri, 11 martie 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au desfașurat 4 percheziții la locuințele a 4 tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 23 de ani, din comuna Vințu…

- Un barbat, de 32 de ani, si o tanara, de 24 de ani, au fost retinuti pentru talharie calificata si complicitate la talharie calificata, dupa ce au furat banii din seiful unei sali de jocuri, informeaza tvr . „Din investigatiile efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca in urma ajutorului si…