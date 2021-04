Taiwanul are o problema cu apa și, fiindca industria microprocesoarelor are nevoie de cantitați uriașe, autoritațile au decis sa opreasca sistemele de irigații ale cultivatorilor de orez. Deși Taiwanul este o zona în care ploua mult, ultimii ani au adus precipitații mult mai reduse, în contextul în care industria cip-urilor a crescut enorm, datorita unor companii precum TSMC.



New York Times a publicat o analiza despre criza apei din Taiwan, o insula cu 24 de milioane de locuitori care acum șase decenii era dominata de agricultura, dar în prezent este o forța tehnologica…