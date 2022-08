Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden , a declarat ca nu este ingrijorat de Taiwan, dar ca este preocupat de acțiunile Chinei in regiune, dupa vizita președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, la Taipei. „Sunt ingrijorat de faptul ca se mișca mai mult ca pana acum. Dar nu cred ca va fi ceva mai mult”,…

- Marile manevre chineze urmau sa se termine duminica la pranz, conform anunțului inițial al autoritații chineze pentru securitatea maritima. Dar luni, 8 august, armata Chinei a anunțat continuarea exercittilor miliatre in apropierea Taiwanului, justificandu-le prin dorința de a protesta in continuare…

- Armata Populara de Eliberare chineza efectueaza „simularea unui atac asupra insulei” in manevrele efectuate sambata in jurul Taiwanului, au declarat fortele armate taiwaneze, citate de DPA, informeaza Agerpres. Ministerul Apararii din Taipei a raportat ca numeroase avioane militare si nave de razboi…

- Armata Populara de Eliberare chineza efectueaza „simularea unui atac asupra insulei” in manevrele efectuate sambata in jurul Taiwanului, au declarat fortele armate taiwaneze, citate de DPA. Ministerul Apararii din Taipei a raportat ca numeroase avioane militare si nave de razboi operau in apropiere…

- Oficialii de la Beijing au decis sa aplice sancțiuni impotriva presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, ca raspuns la recenta vizita ”rea” si ”provocatoare” in Taiwan, a anunțat vineri Ministerul chinez de Externe, citat de Reuters. ”In ciuda ingrijorarii grave si a opozitiei ferme…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, a cerut joi „oprirea imediata” a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat ca "tendința istorica ireversibila" de revenire a Taiwanului la China "nu poate fi schimbata" și ca vizita președintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei a fost "o farsa completa".

- China va desfașura „exerciții militare importante” și „activitați de antrenament” in 5 zone maritime și spații aeriene din jurul Taiwanului. Exercițiile, care vor incepe joi, au fost anunțate de Beijing la scurt timp dupa ce șefa Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a ajuns la Taipei, vizita…