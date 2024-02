Stiri pe aceeasi tema

- O eroare de calcul a dus la o descoperire unica, o galaxie fara absolut nicio stea ● O planeta bizara, nou descoperita, are o emisfera complet acoperita de lava ● Misterul dispariției giganților din lumea primatelor a fost, in sfarșit, elucidat

- Haina nu-l face pe om, dar… Daca ne luam cateva minute sa observam trecatorii dintr-un spațiu aglomerat, ne vom putea formula cateva observații interesante in ceea ce privește atitudinea, vestimentația, comportamentul, starea de spirit a oamenilor de la noi. Cu certitudine, acestea depind de spațiul…

- Inteligența artificiala (IA) a reușit sa evidențieze detalii neobservate anterior de ochiul uman, dezvaluind ca ceva neobișnuit poate exista intr-o pictura atribuita lui Raphael. Acest avans recent sugereaza posibilitatea ca lucrarea respectiva sa nu fi fost creata de celebrul artist.Detaliul in…

- Sfarșitul anului aduce cu el șansa de a privi inapoi și de a reflecta asupra tuturor experiențelor și realizarilor noastre din ultimele luni. In mijlocul agitației sarbatorilor, ne lasam purtați de ganduri, reflectand la pragul pe care suntem pe cale sa-l trecem, la ce a fost, ce ne dorim sa fie și…

- In prag de sarbatoare, ziua ce urmeaza sa vina iși face din ce in ce mai mult simțita prezența: noi suntem ocupați cu ultimele pregatiri, preparam bucatele care au mai ramas de facut, aranjam ultimele detalii in decorarea casei, pe seara ne bucuram de cadouri și ne gandim la masa ce ne va aduce ...…

- AVANGARDA, CU IONUȚ VULPESCU. INVITAT, REGIZORUL ANDREI ȘERBAN E nascut in cea mai lunga zi din an, in zodia Gemeni. Ca orice geaman, am fi tentați sa spunem, dar mai corect ar fi, ca orice creator, nu e nici clasic, nici avangardist: viața lui inseamna doua jumatați perfecte de arta clasica și modernitate.…

- AVANGARDA, CU IONUȚ VULPESCU. INVITAT, REGIZORUL ANDREI ȘERBAN E nascut in cea mai lunga zi din an, in zodia Gemeni. Ca orice geaman, am fi tentați sa spunem, dar mai corect ar fi, ca orice creator, nu e nici clasic, nici avangardist: viața lui inseamna doua jumatați perfecte de arta clasica și modernitate.…

- Motto: Sa inveți un copil sa nu calce pe o omida este la fel de important atat pentru omida, cat și pentru copil. Aceste cateva cuvinte ne fac sa reflectam la un aspect pe care societatea contemporana, dominata de idealurile sale axate pe competitivitate, rezultate și individualism, pare sa-l ignore…