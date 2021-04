Sute de asistente medicale la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo planuiesc angajarea a 500 de asistente medicale care sa-si ofere serviciile in timpul intrecerilor olimpice, a anuntat directorul general al Comitetului de organizare, Toshiro Muto, citat de Reuters. Presa nipona a relatat despre planul Comitetului…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- Dupa ce presedintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo a demisionat ca urmare a unei declaratii considerata sexista, partidul aflat la putere in Japonia a invitat femeile la sedintele importante, dar cu o conditie, si anume sa nu vorbeasca, relateaza Reuters.

- Seiko Hashimoto, ministrul pentru Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, este candidata preferata pentru a-i succede ca presedinte al Comitetului japonez de organizare Tokyo-2020 lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Recenta…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a declarat vineri ca noul presedinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo ar trebui ales in mod transparent si in baza unor reguli foarte clare, scrie Reuters preluat de agerpres. Suga a declarat ca se asteapta sa vada rapid o noua structura…