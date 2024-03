Ramandanul, prilej de încetare a focului în Gaza. Condiția pusă de israelieni Ramadanul incepe peste exact o saptamana, dar un armistițiu in Fașia Gaza este posibil chiar incepand de astazi. Israelienii ar fi dispuși ”mai mult sau mai puțin” la un acord de pace, dar mingea se afla ”in terenul Hamas”, a transmis sambata un responsabil american, potrivit AFP, citat de Agerpres. Intre timp, SUA a inceput sa parașuteze ajutor umanitar pe teritoriul palestinian. ”Pe masa se afla un acord. Israelienii l-au acceptat mai mult sau mai putin. Iar o incetare a focului de sase saptamani ar putea incepe astazi in Fasia Gaza daca Hamas accepta sa elibereze o categorie bine definita de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au "acceptat practic" o propunere de incetare a focului de șase saptamani in Gaza, a declarat sambata un inalt oficial al administrației Biden, transmite CNN. De cealalta parte, Hamas nu a fost inca de acord cu o "categorie definita ca ostatici vulnerabili".Cele șase saptamani de incetare…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 1 martie, ca spera ca va exista un acord de incetare a focului intre Israel și gruparea militanta Hamas pana la sfarșitul lunii musulmane de post Ramadan, care incepe pe 10 martie. Biden a vorbit cu reporterii la ieșirea de la Casa Alba și a spus: “Inca…

- Președintele SUA Joe Biden a spus ca spera ca pana la Ramadan sa se ajunga la un acord de incetare a focului in Gaza, scrie CNN. El a anunțat ca SUA vor incepe „foarte curand” sa lanseze din avion ajutoare alimentare pentru populația din Gaza. Biden a oferit o evaluare in ceea ce privește posibilitatea…

- Președintele american Joe Biden și emirul Tamim Bin Hamad Al-Thani al Qatarului au discutat despre „incidentul tragic și alarmant” din Gaza și despre necesitatea unui acord de incetare a focului a declarat joi Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat saptamana aceasta ca spera la o incetare a focului in Fasia Gaza pana luni, a revenit joi asupra afirmatiei sale, spunand ca aceasta intrerupere a ostilitatilor „probabil ca nu se va intampla pana la data respectiva”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi semnalat in spatele ușilor inchise ca Rusia ar fi deschisa la o incetare a focului de-a lungul actualei linii de front, a relatat New York Times pe baza surselor sale, scrie hotnews.ro .

- Israelienii au informat SUA ca au inceput sa „testeze cu atentie” inundarea unora dintre tunelurile din Gaza cu apa de mare pentru a testa capacitatea de a degrada reteaua de tuneluri la scara mai mare, a declarat marti un oficial american pentru CNN. Presedintele american Joe Biden a fost intrebat…