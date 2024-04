Stiri pe aceeasi tema

- SUA s-au saturat sa aștepte! Pentru prima data de la inceputul razboiului, Biden ii cere lui Netanyahu 'incetarea imediata a focului'Președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pentru prima data de la inceptul razboiului,

- Relațiile dintre președintele Joe Biden și premierul Benjamin Netanyahu au ajuns la un nivel minim de la debutul razboiului, SUA permițand adoptarea unei rezoluții de incetare a focului in Gaza la ONU. Acest lucru a atras o replica dura din partea liderul

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata intr-un interviu pentru MSNBC ca amenintarea Israelului cu invazia in Rafah va fi “linia sa rosie” pentru premierul Benjamin Netanyahu, dar apoi a dat inapoi imediat, spunand ca nu exista o linie rosie si “eu nu voi parasi niciodata Israelul”, informeaza…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 1 martie, ca spera ca va exista un acord de incetare a focului intre Israel și gruparea militanta Hamas pana la sfarșitul lunii musulmane de post Ramadan, care incepe pe 10 martie. Biden a vorbit cu reporterii la ieșirea de la Casa Alba și a spus: “Inca…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…