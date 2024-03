Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și emirul Tamim Bin Hamad Al-Thani al Qatarului au discutat despre „incidentul tragic și alarmant” din Gaza și despre necesitatea unui acord de incetare a focului a declarat joi Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden, care a declarat saptamana aceasta ca spera la o incetare a focului in Fasia Gaza pana luni, a revenit joi asupra afirmatiei sale, spunand ca aceasta intrerupere a ostilitatilor „probabil ca nu se va intampla pana la data respectiva”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul este de acord sa opreasca activitatile militare in Gaza pentru luna sfanta musulmana a Ramadanului, in timp ce Hamas studiaza un proiect de propunere pentru un armistitiu care include o pauza in lupte si un schimb de detinuti si ostatici, relateaza…

- Președintele SUA Joe Biden a declarat ca spera ca incetarea focului in conflictul dintre Israel și Hamas din Gaza se va intampla lunea viitoare, in timp ce parțile beligerante pareau sa se apropie de un acord in timpul negocierilor din Qatar, care au ca s

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins propunerile Hamas pentru realizarea unui acord de incetare a focului. Șeful cabinetului a mai spus ca „victoria totala” in Gaza este posibila in cateva luni, potrivit BBC. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins termenii de incetare a focului…

- Partile implicate in conflictul din estul Republicii Democrate Congo au convenit sa prelungeasca cu doua saptamani acordul de incetare a focului, a anuntat, vineri, purtatoarea de cuvant a Consiliului de Securitate al Casei Albe, Adrienne Watson.Perioada de prelungire a incetarii focului a inceput…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus președintelui Joe Biden, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Statele Unite au responsabilitatea istorica de a obține cat mai curand posibil o incetare durabila a focului in conflictul din Fașia Gaza, a anunțat joi, 14 decembrie, biroul liderului de…