- Relațiile dintre președintele Joe Biden și premierul Benjamin Netanyahu au ajuns la un nivel minim de la debutul razboiului, SUA permițand adoptarea unei rezoluții de incetare a focului in Gaza la ONU. Acest lucru a atras o replica dura din partea liderul

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba. Consilierul pe probleme…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata intr-un interviu pentru MSNBC ca amenintarea Israelului cu invazia in Rafah va fi “linia sa rosie” pentru premierul Benjamin Netanyahu, dar apoi a dat inapoi imediat, spunand ca nu exista o linie rosie si “eu nu voi parasi niciodata Israelul”, informeaza…

- Vicepreședintele american Kamala Harris a cerut duminica gruparii militante palestiniene Hamas sa accepte o incetare imediata a focului de șase saptamani, indemnand in același timp Israelul sa faca mai mult pentru a spori livrarile de ajutoare in Gaza, scrie Reuters. „Avand in vedere amploarea imensa…

- Președintele SUA Joe Biden a spus ca spera ca pana la Ramadan sa se ajunga la un acord de incetare a focului in Gaza, scrie CNN. El a anunțat ca SUA vor incepe „foarte curand” sa lanseze din avion ajutoare alimentare pentru populația din Gaza. Biden a oferit o evaluare in ceea ce privește posibilitatea…

- Administratia presedintelui american Joe Biden se pregateste sa trimita bombe si alte arme Israelului care s-ar adauga la arsenalul militar israelian, chiar daca SUA fac in prezent eforturi pentru a obtine o incetare a focului in Gaza, a relatat vineri The Wall Street Journal (WSJ), citand actuali si…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins propunerile Hamas pentru realizarea unui acord de incetare a focului. Șeful cabinetului a mai spus ca „victoria totala” in Gaza este posibila in cateva luni, potrivit BBC. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins termenii de incetare a focului…