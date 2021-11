Stiri pe aceeasi tema

- Sute de adepți ai conspirației QAnon din SUA s-au adunat, miercuri, in Dallas, convinși fiind ca fostul președinte John F. Kennedy, asasinat in 1963, și fiul acestuia, mort din 1999, iși vor face apariția și vor anunța ca Donald Trump va fi reinvestit ca președinte. Susținatorii QAnon au fost dezamagiți…

- Declasificarea noilor arhive secrete despre asasinarea fostului presedinte american John F. Kennedy, la Dallas, Texas, in noiembrie 1963, va fi amanata un an, la cererea Serviciilor americane de informații, a anuntat presedintele SUA, Joe Biden, potrivit AFP, preluata de Agerpres . „Intrucat agentiile…

- Biroul Permanent Local (BPL) al PNL Timisoara a decis prin vot secret, în sedinta de luni seara, înaintarea catre Biroul Politic Judetean al PNL Timis a propunerii de excludere din partid a consilierului local Raul Ambrus, a anuntat presedintele liberalilor timisoreni, Cosmin Tabara, potrivit…

- In Germania a sosit ziua cea mare, numita in presa și „super-duminica electorala”. Dupa 16 ani la conducerea țarii, Angela Merkel se retrage, iar 60 de milioane de germani sunt așteptați azi la urne pentru a alege un nou Bundestag. Locuitorii Berlinului sunt așteptați la urne și pentru alegerile locale,…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, sa dea explicații privind presupuse interferențe americane in alegerile din Rusia, fara a preciza care scrutin este vizat, relateaza agenții ruse Tass și RIA citand o sursa diplomatica, potrivit…

- Legea privind consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata marti de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Prevederile sale ar urma sa se aplice de la 1 noiembrie. Potrivit legii, masurile de protectie sociala financiare constau in acordarea de ajutoare destinate asigurarii nevoilor…

- Președintele Joe Biden a semnat vineri un ordin executiv care îndruma Departamentul de Justiție și alte agenții federale sa efectueze o revizuire a declasificarii legata de ancheta FBI asupra atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, potrivit CNN."Ordinul executiv impune procurorului…

- Doi reprezentanți ai Ambasadei Turciei in Republica Moldova au fost acreditați de Comisia Electorala Centrala in calitate de observatori pentru alegerile din UTA Gagauzia. Aceștia vor monitoriza scrutinul din 19 septembrie, in care vor fi aleși membrii Adunarii Populare, transmite Noi.md cu referire…