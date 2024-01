Surse: Preluarea producătorului de aspiratoare iRobot de către Amazon va fi blocată de UE Gigantul american de vanzare cu amanuntul online a sfidat avertismentul Comisiei Europene conform caruia acordul ar putea restrange concurenta pe piata aspiratoarelor robot, refuzand, saptamana trecuta, sa ofere remedii pentru a aborda astfel de preocupari. Comisia, care urmeaza sa decida asupra acordului pana pe 14 februarie, si Amazon au refuzat sa comenteze. Principalele preocupari ale autoritatii de reglementare au fost ca Amazon ar putea sa ii elimine pe rivalii iRobot de pe piata sa online, in special in Franta, Germania, Italia si Spania. Desi aceste probleme ar putea fi abordate prin noile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

