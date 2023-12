Cele doua adolescente din Hunedoara s-au sinucis din cauza colegilor, care le-ar fi batjocorit. Polițiștii au descoperit mai multe mesaje transmise pe telefon de cele doua adolescente. Alexandra Mocanu și Georgiana Siminescu aveau doar 15 ani și s-au aruncat sambata seara de pe un turn al unei fabrici dezafectate din Lupeni. Ele erau bune prietene, […] The post Surse din poliție: cele doua adolescente din Hunedoara s-au sinucis dupa ce au fost batjocorite de colegi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .