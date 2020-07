Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica,a fost adusa in tara din Italia in ac seara Alina Bica. Foto: Agerpres. Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost adusa în tara din Italia, în aceasta seara, dupa ce fusese daa în urmarire de Politie, potrivit conducerii Inspectoratului…

- Apar noi informații despre reținerea Alinei Bica in Italia. Poliția Romana a anunțat, vineri seara, ca fosta șefa DIICOT a fost prinsa de polițiști, dupa ce pe numele acesteia era emis un mandat internațional de arestare.Potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO, Alina Bica se afla…

- In stirea difuzata vineri pe fluxurile Bucuresti si Justitie si interne la ora 21,56, titlul se va citi corect "IGPR: Alina Bica va fi adusa in tara dupa ce a fost prinsa in Italia" si leadul se va citi corect "Fosta sefa a DIICOT Alina Bica va fi adusa in tara dupa ce a fost prinsa in Italia, vineri…

- Politia Romana a capturat-o pe Alina Bica in Italia. Fosta sefa DIICOT, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, se sustragea executarii pedepsei. Politia a mai anuntat identificarea si arestarea lui Ion Benea, condamnat la sase ani de inchisoare pentru evaziune, in aceeasi…

- Pe 23 iunie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a suspendat judecarea in apel a dosarului ANRP - Alina Bica. Completul de cinci magistrati a stabilit aceasta masura pana la solutionarea de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene a unor sesizari privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a…

