Surpriză în fruntea topului celor mai punctuale companii aeriene Companiile aeriene din America Latina și Orientul Mijlociu au condus in topul punctualitații, conform clasamentului anual al Cirium. Daca iți dorești sa afli care sunt cele mai punctuale companii aeriene din lume, pentru 2023 te poate ajuta Cirium, care a publicat azi, 2 ianuarie, tot ce trebui sa știi despre punctualitate. Compania de analize aviatice studiaza datele referitoare la peste 35 de milioane de zboruri pe an, inclusiv orarele, flotele aeriene și aeroporturile, pentru a oferi insights asupra industriei aviatice in ansamblu. Pentru clasamentele anuale privind performanța la sosire a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

