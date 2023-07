Surpiză în Supercupa României. Sepsi a câştigat trofeul, după ce a învins-o pe Farul Sepsi Sf. Gheorghe a castigat Supercupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe Farul Constanta cu scorul de 1-0, sambata seara, pe Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti. Proba ocazie notabila de gol a venit in minutul 38, cand Mihai Balasa a trimis peste transversala, la un corner. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ion Gheorghe, in minutul 47 cu capul din 6 metri, din centrarea lui Denis Ciobotariu. Prima ocazie a Farului a venit in minutul 54, cand Sali a sutat din intoarcere peste poarta din careu. Sepsi a mai avut doua sanse de a duce scorul la 2-0, dar Aioani a fost la post. Antrenorul Liviu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

