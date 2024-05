Stiri pe aceeasi tema

- ​Universitatea Craiova este in pole position pentru locul doi la finalul sezonului dupa succesul dramatic din Giulești cu Rapid (2-1), insa oltenii lui Costel Galca au pierdut un jucator important chiar inaintea meciului cu FCSB.

- Antrenorul Zeljko Kopic și jucatorii dinamoviști au fost anunțați in legatura cu o descindere a ultrașilor „cainilor” in cantonamentul de la Saftica inaintea partidei cruciale din Ardeal cu U Cluj, de sambata, ora 20:00 Dinamo are meci sambata, la ora 20:00, contra lui U Cluj pe stadionul de pe malul…

- Mijlocasul international olandez Frenkie de Jong (FC Barcelona), accidentat duminica la glezna in El Clasico pierdut impotriva lui Real Madrid (2-3), nu va mai juca in acest sezon si nu ar fi exclus ca el sa rateze si EURO 2024, potrivit presei spaniole, scrie AFP.

- Mijlocasul rus al echipei franceze AS Monaco, Aleksandr Golovin, in varsta de 27 de ani, a suferit o entorsa la glezna stanga la antrenament in aceasta saptamana si ar putea rata restul sezonului competitional, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Fundasul echipei germane de fotbal Freiburg, Matthias Ginter, va fi supus unei interventii chirurgicale la tendonul lui Ahile si va rata restul sezonului competitional, el neavand nicio sansa sa fie prezent la EURO 2024 cu nationala Germaniei, scrie DPA, potrivit Agerpres.

- Mijlocașul Romeo Lavia de la Chelsea va rata restul sezonului, dupa ce a suferit un regres in recuperarea sa dupa o accidentare la tendon, a anunțat miercuri clubul din Premier League. Internaționalul belgian (Belgia este in grupa cu Romania la Euro 2024) s-a accidentat in timpul debutului sau la…

- Mijlocasul francez Boubacar Kamara, victima unei accidentari grave la ligamentul genunchiului drept, va fi indisponibil pana in "septembrie sau octombrie", a anuntat vineri antrenorul echipei Aston Villa, Unai Emery, scrie AFP. Internationalul francez (24 de ani, 5 selectii) s-a accidentat in timpul…

- Alvaro Morata (31 de ani), atacantul lui Atletico, a suferit o intindere la ligamentul intern lateral al genunchiului drept și, in urma examenelor medicale facute astazi, a aflat ca va rata turul „optimilor” Ligii Campionilor cu Inter, pe 20 februarie. Va sta intre doua și trei saptamani, dar spaniolul…