Stiri pe aceeasi tema

- Parohiei Bunavestire din Saptamana Mare In Joia Mare vecernia și sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare are loc de la ora 08:00. Denia celor 12 Evanghelii, de la ora 17:00. In Vinerea Mare, de la ora 17:00, are loc Prohodul Domnului. Sambata Mare, de la ora 08:00 – Sfanta Liturghie. Duminica:…

- Programul oficiilor religioase la sarbatoarea Invierii Domnului pentru Parohia Greco Catolica Sfanta Maria din Baia Mare Joi, 02.05.2024, Vecernia cu Liturghia Sfantului Vasile cel Mare și Slujba Spalarii Picioarelor – 10:00 Denia celor 12 Evanghelii – 18:00 Vineri: Prohodul Domnului, de la ora 18:00…

- Maria Tv transmite in aceasta saptamana slujbe din Baia Mare. Astfel, marți, miercuri, joi si sambata, incepand cu ora 18.00, si duminica, la ora 8.30 vom putea urmari Sfintele Liturghii romano-catolice oficiate la Biserica Sf. Anton (Sf. Nicolae) din Baia Mare, Piata Pacii. Source

- Peste 100 de elevi au participat sambata, 13 aprilie, la faza eparhiala a Olimpiadei de religie greco-catolica, desfașurata la Școala Gimnaziala „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, respectiv Colegiul National „Ioan Slavici” din Satu Mare. Ziua a debutat cu salutul și incurajarea Preasfinției Sale…

- Paștele este sarbatorit azi, 31 martie, de peste un miliard de creștini catolici din intreaga lume. Ei celeabreaza sarbatoarea Invierii Domnului cu mai bine de o luna inainte de Paștele ortodox. Incepand cu Marea Schisma care a avut loc in anul 1054, creștinii ortodocși și cei catolici sarbatoresc Paștele…

- In acest an, Pastele catolic este sarbatorit pe 31 martie, cu mai bine de o luna inaintea celui ortodox. Emaramures va prezinta programul slujbelor religioase savarsite in Saptamana Mare in principalele biserici romano-catolice din Maramures. Biserica Romano-Catolica “Sfanta Treime” (Tintirim) Baia…

- „Din evanghelia sarbatorii putem sa deducem ca sunt trei locuri in care Dumnezeu il cerceteaza cu prezența Sa pe om, așa cum a cercetat-o pe Maria in Nazaret. In primul rand, este locul in care Ea traiește, casa Ei; al doilea este spațiul in care traiește, locul de care este legata și al treilea este…

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…