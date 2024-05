Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana are estimari pentru 2024 ce duc deficitul Romaniei la peste 6,5% din PIB, in timp ce Consiliul Fiscal considera ca acesta va fi in jur de 6,4% din PIB, daca nu se va recurge din nou la o taiere drastica a cheltuielilor de capital, se arata in Raportul de analiza a convergentei „Romania…

- Trei sferturi dintre liderii de business din Romania (75%) considera ca reformele și investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) vor contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci ani, sprijinind afacerile locale sa faca tranziția spre modele operaționale…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre reforma fiscala pe care o va prezenta curand. Premierul a spus ca totul este trecut in Planul Național de Redresare și Reziliența. Marcel Ciolacu a vorbit despre deduceri fiscale pentru familiile cu doi copii! Reforma fiscala anunțata de premier este trecuta in PNRR și…

- Mircea Fechet, ministrul mediului, a declarat, duminica, la Masa Rotunda de Business și Investiții in Romania, eveniment organizat de publicația britanica The Economist, ca țara noastra pierde anual 1.000 de hectare de teren arabil din cauza deșertificarii din sudul țarii, relateaza Digi24.„Am fost…

- Romania are niste angajamente pentru 2025 si in Planul National de Redresare si Rezilienta scrie ca ponderea veniturilor fiscale in PIB trebuie sa creasca cu 2,5 puncte procentuale fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos."S-a creat in spatiul public o adevarata tragedie,…

- „Toate aceste lucruri sunt trecute in PNRR nu de catre Marcel Ciolacu. Sunt trecute de catre Citu si cu domnul Ghinea. Dansii au semnat aceste lucruri in PNRR. Ca au uitat sa va anunte si pe dumneavoastra, fiindca erau secrete ce au trecut in jalonul 206, asta este cu totul altceva. Sunt intr-un dialog…

- „In ultimii ani, cred ca Romania a primit undeva la 12 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, ceea ce este cel mai mult vreodata. Deci este o suma foarte mare. Imi place sa constat faptul ca Romania e in pline santiere. Noi le monitorizam pe cele care sunt finantate cu banii nostri”, a…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 69 de noi investitii, in 48 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Proiectele, in valoare totala de 381.457.661 lei, au fost depuse, in anul 2023, in cadrul celei de a doua runde de atragere de fonduri pe componentele C5 Valul…