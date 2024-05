Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție dificila in masivul Parang: salvatorii montani au fost alertați de 4 tineri care se ratacisera pe traseu. Erau in pantaloni scurți și incalțari de vara, deși in zona este zapada. Șeful Salvamont Romania, Sabin Cornoiu, face apel la amatorii de drumeții sa aiba echipament corespunzator atunci…

- Salvamontiștii au salvat patru tineri pe care lasarea serii i-a prins pe crestele din Munții Parang, la aproape 2.000 de metri. Grupul de turiști a abordat traseul dificil in echipament de vara, fara a-și lua masuri de precauție

- ”Am depus proiectul „Protocol pentru Viitor. Internship platit pentru tinerii din Constanta”.”, anunța consilierul local PSD, Costin Rasauțeanu, pe pagina sa de Facebook. Prin acest proiect se incearca crearea de condiții optime prin stagii de pregatire platite pentru tinerii constanțeni astfel ca aceștia…

- Vremea neobișnuit de calda a facut ca viperele sa iasa mai devreme din hibernare. Salvamontiștii avertizeaza turiștii dornici de drumeții pe munte sa fie atenți pe poteci, pe langa stanci, ape ori chiar in ierburile inalte pentru ca se pot intalni cu viperele, transmite Radio Craiova, citat de Rador.…

- Salvamontiștii gorjeni vor participa in aceasta primavara la o serie de acțiuni de pregatire. Astfel, un numar de 6 salvamontiști din cadrul Serviciului Public al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj vor participa luna viitoare la un curs de pregatire la Balea Lac. Sabin Cornoiu, președintele…

- Salvamontistii din judetul Neamt atrag atentia ca a crescut, in ultimele zile, numarul ursilor observati in zonele intravilane montane si in apropierea potecilor turistice, aratand ca animalele iesite din hibernare au posibilitati reduse de a gasi hrana, ceea ce le sporeste agresivitatea. Reprezentantii…

- O noua ruta municipala de autobuz va fi deschisa pentru locuitorii din Singera. Un astfel de anunț a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban pe pagina de Facebook. Ruta va face legatura dintre sectorul Centru al orașului Chișinau cu Singera, prin strada Muncești.

- Robert Cazanciuc: USR a incercat sa batjocoreasca un eveniment istoric și educativ organizat de un grup de liceeni pentru tinerii din RomaniaSenatorul PSD Robert Cazanciuc a lansat, intr-o postare pe Facebook, un atac la adresa USR care a batjocorit un eveniment istoris."Un partid care de-a…