- Iancu Sterp participa la Survivor All Stars și face parte din echipa Razboinilor. Fratele lui Culița Sterp a participat la Survivor in anul 2020, atunci cand show-ul de la PRO TV era difuzat la Kanal D.Iancu Sterp, cel mai mic dintre frații Sterp, participa la Survivor All Stars și este gata sa impresioneze…

- Lista cadourilor primite de președintele Klaus Iohannis anul trecut, cu prilejul unor actiuni de protocol, cuprinde 44 de obiecte. Printre acestea se regasește și un set de trei mingi de golf, dar din portelan. Cadourile primite in 2023 de seful statului au o valoare totala de 7.600 de euro (37.787,20…

- Fara doar și poate, familia Sterp este una dintre cele mai cunoscute de la noi din țara. Cei patru frați: Culița, Ileana, Geta și Iancu sunt foarte indragiți de public și au o mulțime de admiratori! Cu toții au reușit sa-și vada visul implinit, dar și sa-și cladeasca familia mult dorita. Deși ii prindem…

- Atentie mare la mesajele primite de la persoane necunoscute pe retelele de socializare. O noua varianta de inselaciune face victime in mediul online. Mai exact, se primeste un mesaj de genul: "Incerc sa ma inscriu cu instagramul meu pe noul meu telefon si instagramul nu imi permite mi au aratat 2 prieteni…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a pregatit din timp ieșirea din țara. A facut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat doua taxiuri pentru a scapa de eventualii urmaritori si a folosit buletinul unui var primar ca sa treaca prin vama. Catalin Chereches…

- Un barbat fara locuinta le-a cerut duminica, ajutorul politistilor constanteni pentru el si pentru cainele lui. Ei au primit hrana si apa, iar barbatul a fost dus apoi intr-un centru social. Patrupedul a ajuns la adapostul pentru caini. “A venit la sediul Sectiei 2 Politie Constanta si a cerut ajutor…

- Infractorii se dau drept angajații Poștei Romane care spun ca pachetul nu poate ajunge la clienți din lipsa informațiilor.Specialiștii in securitate cibernetica indeamna oamenii sa fie foarte atenți la sursele de unde provin aceste mesaje, pentru ca unele au adrese suspecte.Poșta Romana avertizeaza…