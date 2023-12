Stiri pe aceeasi tema

- Anual, la data de 7 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori cu cruce neagra din Calendarul Ortodox, Sfanta Filofteia de la Curtea de Arges. Odata cu aceasta sarbatoare, crestinii ortodocsi respecta cu sfintenie o serie de traditii si obiceiuri pentru a avea noroc si sanatate. Iata…

- Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Seara de Sfantul Andrei este plina de tradiții și superstiții…

- Practica Mindfulness și Meditația la birouMindfulness și meditația sunt tehnici dovedite care pot imbunatați concentrarea, reduc stresul și spori bunastarea la locul de munca. Aloca 5 minute in fiecare zi pentru a practica exerciții simple de respirație sau meditație mindfulness. Folosește aplicații…

- Sfantul Mihail și Sfantul Gavriil sunt doi dintre arhanghelii ce ocupa un loc special in credința creștina, iar sarbatoarea lor, care are loc la 8 noiembrie, este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox. Exista cateva tradiții și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2023.…

- Sarbatoarea de Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir – așa cum mai este cunoscuta – reprezinta cel mai important eveniment religios al toamnei. Se spune ca odata cu aceasta zi incepe iarna.

- Halloweenul este una dintre cele mai indragite sarbatori americane. De cațiva ani este tot mai populara și in Romania. Tot mai mulți romani profita de aceasta ocazie pentru a-și da frau liber imaginației.

- Un barbat de 35 de ani din Braila, depistat de jandarmi cu substanta posibil interzisa asupra sa, le-a spus acestora ca pune respectiva substanta in apa din cada pentru a se vindeca, informeaza luni Jandarmeria Braila, potrivit Agerpres.Barbatul a incercat sa le explice jandarmilor ca are probleme…

- Inaltarea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul este praznuita de credincioși in fiecare an, pe 14 septembrie. In popor, aceasta sarbatoare se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste inceputul toamnei.