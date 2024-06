Stiri pe aceeasi tema

- Inalțarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paști. Anul acesta o sarbatorim pe 13 iunie. Este cunoscuta in popor și sub denumirea de Ispas. In aceasta zi creștinii se saluta cu „Hristos S-a inalțat!” și „Adevarat S-a inalțat!”.

- Creștinii ortodocși celebreaza Invierea Domnului. Aceasta este sarbatoarea luminii și a bucuriei unice a Invierii Mantuitorului, o sarbatoare a familiei marcata de ritualuri și tradiții religioase, ziua din care creștinii incep sa se salute cu „Hristos a inviat!”, la care se raspunde cu „Adevarat a…

- Ziua de joi din Saptamana Patimilor este de o deosebita importanța pentru creștini. Credincioșii merg in aceasta zi la Biserica pentru a se spovedi și a se impartași și participa la slujba celor 12 Evanghelii ale patimilor Mantuitorului.Totodata, aceasta zi este legata de multe obiceiuri și tradiții,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti catre toți credincioșii ortodocși și greco-catolici din Romania, dar și din afara granițelor țarii. „Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Pasti. „Invierea din morti a Domnului Iisus Hristos cel Rastignit este adevarul central al Sfintei Evanghelii si al credintei crestine ortodoxe. De aceea, pe copertile exterioare ale Sfintei Evanghelii se afla imprimate…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj de Sfintele Paști, evidențiind semnificația profunda a Invierii Domnului pentru credincioși. In cuvintele sale, Patriarhul subliniaza ca Invierea Domnului este o sarbatoare a iubirii smerite și milostive a lui Hristos, care a invins ura,…

- "Invierea din morti a Domnului Iisus Hristos cel Rastignit este adevarul central al Sfintei Evanghelii si al credintei crestine ortodoxe. De aceea, pe copertile exterioare ale Sfintei Evanghelii se afla imprimate icoana Rastignirii si icoana Invierii lui Hristos. Timp de 40 de zile, de la Pasti pana…

- Calendar Ortodox, luna mai 2024: sarbatorile importante din Florar. Semnificații religioase, credințe, tradiții, superstiții In Calendar Ortodox 2024, luna mai aduce sarbatoarea importanta a Invierii lui Iisus Hristos. Sfintele Paști sunt marcate in trei zile – 5, 6 și 7 mai. Pana la finalul lunii,…