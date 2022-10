Superstiții când e Lună Plină Luna Plina este privita in tradiția populara a romanilor cu interes. De aceea superstițiile cand e Luna Plina sunt in plina desfașurare la romani. Mai ales ca in tradițiile romanești se spune ca cei nascuți pe Luna Plina nu vor duce lipsa de nimic. Printre superstițiile cand e Luna Plina se numara și faptul ca bebelușii ințarcați pe Luna Plina vor fi mai norocoși și se vor descurca cu toate. Luna Plina este perfecta pentru slujbele de sanatate. Exista obiceiul sa se mearga la biserica cu toata familia pentru ca preotul sa le citeasca și sa le atinga creștetul. Astfel cei mici vor crește luminați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va continua prin actiunile sale sa imbunatateasca viata oamenilor care traiesc in mediul rural, a transmis, duminica, premierul Nicolae Ciuca, de Ziua Satului Romanesc. “Faptul ca astazi sarbatorim Ziua Satului Romanesc, ca urmare a unei initiative legislative a PNL, este nu doar un simbol…

- Oana Lis a participat la petrecerea VIVA! Influencers 2022, care a avut loc miercuri seara, in București. OIntr-un interviu pentru wowbiz.ro, ea a dezvaluit ca a ieșit din casa, al distracție, la indemnul lui Viorel Lis, care de o luna de zile nu a mai ieșit din casa. Are probleme de sanatate, urmeaza…

- Inundatiile provocate de ploile musonice care au inceput in luna iunie au dus la moartea a peste 1.000 de persoane in Pakistan, potrivit ultimului bilant publicat duminica de Autoritatea nationala pentru gestionarea dezastrelor (NDMA), informeaza AFP. In cursul ultimelor 24 de ore, 119 persoane au murit,…

- Comportamentul nesabuit al unui motociclist lasa gauri in bugetul asiguratorului. Pilotul practic s-a sinucis, dar vaduva sa a cerut despagubiri in instanta. Tribunalul i le-a acordat. In septembrie 2019, Ruslan Z. si-a urcat sotia pe motocicleta sa Honda, plecand din Chisinau spre Romania. Ajunsi in…

- Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centre universitare din Romania, pe ultima suta de metri. In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile in marile centre universitare de la noi din…

- Ministerul spaniol al egalitații a lansat o campanie de vara pentru a incuraja femeile ingrijorate de felul in care arata corpul lor sa mearga la plaja. „Vara este și a noastra” – spune sloganul de deasupra unei imagini cu cinci femei care au corpuri diferite. „Toate corpurile sunt corpuri de plaja”,…

- Ministerul Egalitații din Spania a lansat o campanie creativa de vara care incurajeaza femeile de toate formele și marimile sa mearga pe plaja, cu sloganul: „Vara este și a noastra”. In fotografia campaniei apar cinci femei cu aspect fizic diferit. Printre ele este și una care face plaja topless, dupa…

- Ce se intampla in mintea celor care nu pot trece peste sentimentele coplesitoare de tristete si neputinta si aleg sa se sinucida? Care sunt factorii de risc si ce anume pot face cei din jur, daca pot, pentru a nu se ajunge la suicid?