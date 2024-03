Premieră la Boston: Rinichi de porc transplantat unui pacient în viață Chirurgii au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic unui pacient in viața, intervenție realizata pe data de 16 martie anul acesta, a anunțat, joi, Masachusetts General Hospital din Boston. Este o premiera care reprezinta un nou pas spre o potențiala soluție a penuriei cronice de donatori de organe. Pacientul, in varsta de 62 de ani, suferea de insuficiența renala cronica, o boala care consta in diminuarea funcționarii rinichilor, in sensul ca nu mai filtrau in mod corespunzator sangele in organism. La finalul operației, specialiștii au efectuat inactivarea retrovirusurilor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

