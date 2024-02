Zălăuanca Raula Mureșan, femeia de afaceri, viața printre cărți și dorința de a face bine Citește, citește mult, este pasionata de lectura și crede ca cititul il imbogațește pe om, il face mai bun și mai puternic in fața unor eventuale capcane. Coordoneaza Hanul Drumeților, primul restaurant privat deschis in Zalau dupa Revoluția din 1989, o afacere pe care a moștenit-o de la parinții sai. Raula este mama a doi copii, este antreprenor, dar iși face timp și pentru citit. Anul trecut a imprumutat de la Biblioteca Județeana „Ionița Scipione Badescu” Salaj 320 de carți. O cunosc de cateva decenii, de pe vremea cand parinții… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Cel mai fidel cititor al Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj este o antreprenoare din Zalau, Laura Muresan, in varsta de 43 de ani, ce a imprumutat 320 de carti in 2023. "Cititorul care a imprumutat de la biblioteca cele mai multe carti, anul trecut, este o doamna care ne-a solicitat…

