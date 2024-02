Super Bowl LVIII. Cucerirea Paradisului Americanii se pregatesc sa traiasca una dintre cele mai fericite zile din an. Super Bowl LVIII, in Las Vegas, Nevada. Momentul epic va fi oferit de incleștarea dintre Kansas City Chiefs și San Francisco 49-ers. Reperele financiare, mereu ascendente, sunt amețitoare. Miza acestei ediții este insa fara precedent. NFL vizeaza expansiunea la nivel global. Iar soluția a venit odata cu o surpriza de proporții. Pe scurt, NFL se pregatește sa absoarba “Efectul Tylor Swift”. Așteptata intalnire dintre Travis Kelce, centrul lui Kansas City Chiefs, și logodnica sa, Taylor Swift, multipla laureata Grammy,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

