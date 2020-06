Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a ripostat marți la criticile privind intervenția sa în Libia, susținând ca președintele francez Emannuel Macron trebuie sa fi suferit de o „eclipsa a minții” ca sa se opuna sprijinului acordat de Ankara guvernului recunoscut internațional de la Tripoli, relateaza Reuters.Beneficiind…

- Parisul si-a inasprit tonul duminica impotriva ingerintelor Turciei in Libia, denuntand un interventionism "inacceptabil" si asigurand ca "Franta nu o poate lasa sa faca asta", a transmis Palatul Elysee, citat de France Presse. Franta, care si-a inmultit de cateva luni criticile impotriva ambitiilor…

- CHIȘINAU, 10 iun – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat o discuție telefonica cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, fiind abordate cele mai actuale probleme de pe agenda internaționala. Cei doi lideri au vizat in discuție situația din Siria, Libia, Ucraina și combaterea pandemiei…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP. Reinnoirea a fost deja decisa anul trecut, in unanimitate,…

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, avertizeaza ca greul abia acum incepe, referindu-se la pandemia de coronavirus.Oficialul ONU reamintește și faptul ca incetarea focului in zonele de conflict din lume ar incetini raspandirea coronavirusului.Exista o sansa pentru…