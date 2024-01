Sucul natural de fructe este otravă curată: Ce au descoperit experții Consumul unui pahar sau mai mult de suc de fructe 100% natural in fiecare zi este asociat cu cresterea in greutate la copii si adulti, potrivit unei noi analize care a evaluat 42 de studii anterioare. O cercetare, publicata marti in revista JAMA Pediatrics, a constatat o asociere pozitiva intre consumul de suc natural de fructe 100% si Indicele de Masa Corporala (IMC) – un calcul care ia in considerare greutatea si inaltimea – in randul copiilor. De asemenea, s-a constatat o asociere intre consumul zilnic de suc de fructe 100% si cresterea in greutate in randul adultilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

