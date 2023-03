Substanță interzisă, găsită de ANPC în mai multe parfumuri O substanța interzisa a fost gasita de ANPC in mai multe parfumuri. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au dat o amenda de 30.000 de lei si au fost retrase de la vanzare produsele cu probleme. ANPC a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in ultimele zile, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov desfasoara o ampla actiune de control la operatorii economici care comercializeaza produse cosmetice, in marile centre comerciale din regiune. “In urma verificarilor, care nu sunt incheiate inca, au fost descoperite la vanzare, de catre comisarii CRPC… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

