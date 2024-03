Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control intreprins de inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor la magazinul Lidl de pe Calea Torontalului nr. 106, a fost propusa inchiderea unitații. Principala problema descoperita a fost la un bax de faina. In spațiul de vanzare a fost identificat produsul…

- Inspectori din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor au verificat astazi un magazin Lidl aflat in Timișoara, la ieșirea din oraș pe Calea Torontalului, iar dupa incheierea controlului, in jurul orei 18:40, au dispus inchiderea magazinului pana la remedierea abaterilor constatate.…

- Comisariatul Județean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timiș a dispus sanctiuni la un magazin din Ortisoara, judetul Timis, dupa un control efectuar ieri si care a relevat mai multe nereguli. S-au dictat amenzi in valoare de peste 12.500 de euro si au fost descoperite 2.720 kilograme de produse…