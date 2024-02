Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timiș a dispus sanctiuni la depozitul unui magazin din Ortisoara, judetul Timis, dupa un control efectuar ieri si care a relevat mai multe nereguli. S-au dictat amenzi in valoare de peste 12.500 de euro si au fost descoperite 2.720 kilograme…

- Cei de la Protecția Consumatorului au desfașurat un control la un magazin Unicarm din județul Timiș. Acolo au gasit peste 2,7 tone de produse neconforme, care au fost retrase de la comercializare.

- In luna ianuarie 2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la 148 operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație publica,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului Timiș au inchis temporar celebrul restaurant Geneasa Dumbravița (județul Timiș). Pe langa faptul ca in bucatarie era un adevarat dezastru, inspectorii arata ca acest restaurant nu are autorizație pentru a oferi servicii de ”restaurant și catering”.“Abateri…

- Inspectorii vamali si comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor si comercializarii marfurilor neconforme Autoritatea Vamala Romana AVR si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient si…

- Inspectorii vamali și comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor și comercializarii marfurilor neconforme. Autoritatea Vamala Romana (AVR) și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient…

- In luna noiembrie 2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la 181 operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație…