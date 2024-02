Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Protecția Consumatorului au desfașurat un control la un magazin Unicarm din județul Timiș. Acolo au gasit peste 2,7 tone de produse neconforme, care au fost retrase de la comercializare.

- Comisariatul Județean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timiș a dispus sanctiuni la un magazin din Ortisoara, judetul Timis, dupa un control efectuar ieri si care a relevat mai multe nereguli. S-au dictat amenzi in valoare de peste 12.500 de euro si au fost descoperite 2.720 kilograme de produse…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a desfasurat, in a doua jumatate a lunii ianuarie a anului 2024, o ampla actiune de verificare a modului in care este respectata legislatia in vigoare in magazinele lantului Mega Image, din intrega tara, potrivit ANPC. Comisariatul Judetean…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor ( CJPC ) Maramureș a desfașuret o acțiune de control privind respectarea prevederilor legale in domeniul protecției consumatorului la operatorul economic Selgros Cash & Carry SRL, cu punct de lucru in localitatea Baia Mare. OPC Maramureș a anunțat…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…

- Amenzi in valoare de 60.000 de lei au fost aplicate de comisarii de la Protecția Consumatorului Bistrița-Nasaud, in urma unui control efectuat la supermarketul Selgros din municipiu. Totodata, produse in valoare de 4.000 lei au fost oprite de la comercializare. Comisariatul Județean pentru Protecția…

- Inspectorii vamali si comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor si comercializarii marfurilor neconforme Autoritatea Vamala Romana AVR si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient si…

