SUA, tarife vamale. Trump, lovitură economică pentru Turcia Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Vineri, Trump a anuntat ca in cazul Turciei Washingtonul va aplica tarifele vamale de 50% la importurile de otel si de 20% la importurile de aluminiu, transmite Reuters.



"Tocmai am autorizat dublarea tarifelor vamale la importurile de otel si de aluminiu din Turcia dupa ce lira turceasca s-a depreciat rapid fata de dolarul nostru foarte puternic.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

