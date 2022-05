Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua milioane de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Europa, regiune care a fost pentru mult timp epicentrul pandemiei, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, citata de Agerpres .”O etapa devastatoare a fost depasita intrucat numarul deceselor asociate COVID-19…

- Clopotele Cateralei naționale din Washington au batut, luni, de o mie de ori pentru morții de Covid, transmite AFP. Statele Unite a trecut pragul de un milion de victime provocate de pandemia de Covid-19. Oficial, la nivel global, Statele Unite este țara care a inregistrat cel mai mare numar de decese…

- Administratia Biden a lansat un nou avertisment potrivit caruia Statele Unite ar putea inregistra 100 de milioane de cazuri pozitive de Covid-19 in toamna si iarna, in contextul in care oficialii subliniaza public necesitatea unei finantari suplimentare alocate de Congres pentru a pregati natiunea…

- Un studiu american semnaleaza apariția de ocluzii la nivelul ochilor unor pacienți ce au fost afectați de Covid-19. Dureri de cap, febra, tulburari gastro-intestinale… sunt simptome asociate clar cu Covid-19. Dar pe masura ce trece timpul se adauga și alte simptome. Recent, cercetatorii americani au…

- “Mai grav decat faptul ca s-a intamplat asa ceva, in cursul zilei de ieri si de astazi, cand am facut analiza, am constatat faptul ca s-a repetat asa ceva. Pentru ca in cursul anului 2019, Romania participand la un astfel de targ, tot in Statele Unite, dar la Los Angeles, cu aceeasi firma care organizeaza…

- 1.046 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in țara noastra, cu 209 mai putine fata de ziua anterioara, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. Conform susei menționate, 127 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Doua doze de vaccin impotriva COVID de la Pfizer au oferit protectie impotriva formelor severe de boala la grupa de varsta 5-11 ani in timpul valului de infectare cu varianta Omicron, insa si-au pierdut rapid cea mai mare parte din capacitatea de a preveni infectarea, potrivit unui studiu realizat de…

- In subsolurile New York-ului deja este in circulație o noua varianta a Covid-19. Cercetatorii americani susțin ca șobolanii ar putea fi infectați prin apele reziduale sau excremente. Potrivit unor cercetatori americani, o sușa necunoscuta a virusului – descoperita in apele uzate – ar putea fi transmisa…