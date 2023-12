Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor desfasura exercitii militare aeriene „de rutina” in Guyana, a anuntat joi ambasada americana, in contextul tensiunii crescute intre Georgetown si Caracas cu privire la Essequibo, regiune bogata in petrol aflata sub administrare guyaneza, dar revendicata de Venezuela, transmite AFP, potrivit…

- Un elicopter al armatei Guyanei cu sapte persoane la bord a disparut miercuri langa frontiera cu Venezuela, in contextul unui diferend teritorial intre cele doua tari asupra Essequibo, o regiune bogata in petrol revendicata de Caracas, a anuntat armata guyaneza, transmite AFP, citat de Agerpres."Aparatul…

- Președintele din Guyana, Irfaan Ali, spune ca țara sa se pregatește și face toți pașii necesari pentru a se proteja de Venezuela, dupa ce regimul de la Caracas și-a instruit companiile de stat sa inceapa operațiuni de explorare și exploatare a resurselor de petrol și minerale din regiunea Essequibo,…

- Populația din Venezuela susține anexarea unei mari parți din Guyana, țara vecina. Bogat in resurse minerale, cu acces la zacaminte importante de petrol din Atlantic , Essequibo, un teritoriu mult mai mare decat Grecia, care cuprinde doua treimi din Guyana, este acum clamat de Venezuela, dupa ce peste…

- Scenariul unui razboi regional este real, au avertizat comentatorii, in vreme ce unii analiști iau in calcul și un posibil calcul politic al liderului venezuelean, Nicolas Maduro, care ar putea folosi referendumul pentru a-și pregati campania pentru alegerile de anul viitor, scriu Associated Press și…

- Intr-o declarație, Ministerul venezuelean al Afacerilor Externe a declarat ca „guvernul Guyanei duce o politica infricoșatoare in completa coordonare cu Comandamentul de Sud al SUA”, care, fara permisiune, „desfașoara manevre militare in aceasta zona”.