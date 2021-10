Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Administrația Biden a avertizat luni despre riscul unei „crize financiare istorice” daca nu se ajunge rapid la un acord cu opoziția republicana privind plafonul datoriilor, ceea ce ar împiedica Statele Unite sa își onoreze angajamentele financiare de la jumatatea lunii octombrie,…

- Intr-un editorial publicat in editia de duminica a ziarului Wall Street Journal (WSJ), Janet Yellen subliniaza ca ”Statele Unite nu au mai intrat niciodata in incapacitate de plata (default)”. ”Acest lucru ar precipta, probabil, o criza financiara istorica (…). Incapacitatea de plata ar putea declansa…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au lansat un apel sambata altor state sa adere la proiectul lor de acord privind o reducere a emisiilor de metan pentru a limita incalzirea globala, cu cateva saptamani inainte de COP26, noteaza AFP. Acest proiect, dezvaluit vineri seara de presedintele…

- Kristalina Georgieva risca sa vada ca autoritatea sa de presedinte al Fondului Monetar International este subminata cu doar cateva saptamani inainte de reuniunea anuala a institutiei financiare, dupa ce a fost acuzata ca a influentat un raport in favoarea Chinei in perioada in care a lucrat la Banca…

- Joe Binde acuza China ca ar ascunde informații importante despre originea COVID-19. Aceste acuzații vin la puțin timp dupa publicarea rezumatului unui raport al anchetei realizate pe acest subiect de catre serviciile de informatii americane. „Informatii cruciale cu privire la originile pandemiei exista…

- Liderii G7 s-au intalnit de urgența sa stabilieasca negocierile cu talibanii in privința evacuarii popriilor cetațeni din Afganistan, dar și a partenerilor afgani. Mai multe țari au termen limita pana pe 31 august pentru a retrage toate trupele militare și a-i evacua pe proprii cetațeni din Afganistan,…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…