- Primaria Galați a aplicat la programul național pentru mașini electrice și a obținut 15 cupoane pentru tot atatea autoturisme. Acestea sunt primele mașini electrice care vor ajunge in parcul auto al municipalitații.

- Inca din 2012, Jaguar Land Rover și Chery sunt angajați intr-un join venture in China. Prin intermediul acestei companii, britanicii produc modele ca Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport și Jaguar XFL pe piața asiatica. Acum, parteneriatul dintre cele doua companii s-ar putea dezvolta și mai…

- Analiza Allianz Trade Dupa o redresare puternica inregistrata in 2023, analiștii prognozeaza o scadere a numarului de inmatriculari auto la 1.9% ca urmare a diminuarii cheltuielilor de consum – in special in China și Europa – și a unei creșteri economice globale sub nivelul așteptarilor. Inmatricularile…

- Vremea rea face prapad in țara. La Hunedoara, vijelia a smuls acoperișul unui bloc și a doborat mai mulți copaci. Vantul puternic a doborat numeroși copaci și in București, iar in unele cazuri arborii rupți au cazut pe mașini parcate. O vijelie a pus la pamant acoperișul unui bloc din localitatea Mintia…

- Costin Curelea (39 de ani), selecționerul Romaniei U20, a vorbit la GSP Live despre problemele de la copii și juniori cu care se confrunta antrenorii. Curelea a punctat diferențele dintre generația sa de la copii și juniori și cea de astazi: „Societatea s-a schimbat cu totul. Noi, ca parinți, ne creștem…

- Programul Rabla 2024 debuteaza la 19 martie, cu prima de casare pentru automobile electrice majorata la 120.000 de lei, a anunțat Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). De aceasta suma prevazuta in Programul Rabla 2024 pot beneficia romanii care vor sa achiziționeze…

- Vanzarile globale de vehicule electrice au crescut cu 69% in ianuarie fata de anul precedent, dar au scazut cu 26% fata de decembrie, ca urmare a reducerii subventiilor sau a regulilor mai stricte din Germania si Franta si a vanzarilor mai scazute, sezonier, in China, a spus firma de cercetare de piata…

- In ultima luna din 2023, Germania a eliminat bonusul pe care statul il acorda pentru achiziția de mașini cu zero emisii. In consecința, producatorii de automobile s-au vazut nevoiți sa scada prețurile. Inclusiv Dacia a scazut prețul modelulu Spring cu 10.000 de euro. Deloc surprinzator, vanzarile de…